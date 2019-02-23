كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 02:34 مساءً - رئيس مجلس النواب يطمئن أصحاب المعاشات بعد الحكم القضائي – هتصرفوا فلوسكوا

رئيس مجلس النواب يطمئن أصحاب المعاشات بعد الحكم القضائي – هتصرفوا فلوسكوا

رئيس مجلس النواب يطمئن أصحاب المعاشات بعد الحكم القضائي – هتصرفوا فلوسكوا

وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة لأصحاب المعاشات بشأن تنفيذ الحكم الصادر بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، مؤكدا أن وزيرة التضامن أعلنت احترامها لأحكام القضاء.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة، تعقيبا على كلمة النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والذي طالب بضرورة أن يتدخل المجلس، لإلزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في هذا الحكم.

وأشار على عبد العال، إلى أن الدستور نص صراحة على ضرورة احترام أحكام القضاء، والحكم الصادر مؤخرا لصالح أصحاب المعاشات محل دراسة الآن، وبعد الانتهاء من تلك الدراسة سيتم التنفيذ بالتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

وقضت أول أمس الخميس، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.