بالصور| داليا البحيري تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وسط عائلتها

احتفلت الفنانة داليا البحيري أمس بعيد ميلاد ابنتها قسمت، ونشرت بعض صورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصور "داليا"، مع ابنتها وزوجها رجل الأعمال حسن شامي، وعدد من أفراد أسرتها، وعلقت على الصور: "عالمي".

وانهالت التعليقات على الصورة فقال أحد متابعيها: "أجمل حاجة في الدنيا اللمة الحلوة"، وكتب آخر: "بنتك شبهك أوي".

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة داليا البحيري مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، وهو ينتمي إلى الدراما الاجتماعية، ويرصد مشكلات مجتمعية بعيدة عن مشاهد العنف والقتل التي نراها في أعمال درامية كثيرة، فهذه المشكلات خاصة بالأبناء وعلاقة الآباء بهم، ويحاول من خلال معالجتها توجيه العديد من الرسائل إلى الآباء والأمهات بكيفية التعامل مع أبنائهم وفقًا للمتغيرات الحديثة.

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