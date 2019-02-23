انت الان تتابع تفاصيل خبر طفلة لبنانية عاينها الطبيب ثم صدمها بسيارته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 12:46 مساءً - توفيت طفلة لبنانية صغيرة في قرية كفرصارون الكورة، فور خروجها من مستوصف طبي، وذلك بعد أن صدمها الطبيب الذي كان يعاينها، بسيارته.

ووقعت الحادثة عند خروج الطفلة (3 سنوات) برفقة والدتها من المستوصف، بعد أن انتهى الطبيب من معاينتها، إذ أفلتت يد أمها وسارت إلى الشارع، لتصدمها سيارة يقودها الطبيب الذي عاينها قبل لحظات، والذي كان يغادر العيادة تزامناً مع مغادرة الأم وطفلتها، بحسب ما نشرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت.

وأوضحت أن الطبيب لم يتمكّن من رؤية الطفلة قبيل صدمها، في حين حضر "الصليب الأحمر" بسرعة إلى موقع الحادث ونقل الطفلة جثة هامدة إلى المستشفى.

في حين لم تذكر الوكالة هوية الطفلة المتوفاة، بينما ذكرت أن الطبيب نُقل إلى المستشفى وهو في حالة انهيار عصبي.