سيدة تتخلص من زوجها وتخفي جثته وسط "الخرسانة" بسبب نجلها

لم تتحمل سيدة أرجنتينية أساء زوجها معاملة ابنها البالغ من العمر 13 عامًا، واعتدائه عليه بالضرب بشكل مستمر، فأقدمت على قتله ووضع جثته وسط خرسانة.

واعترفت السيدة التي تعيش بالأرجنتين أنها قتلت زوجها بعد القبض عليها حيث عثروا على دماء بجوار خزانة الملابس، وما أن فتحوها فوجدوا سرب ذباب يحوم فوق كتلة الخرسانة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، ضربت السيدة زوجها 28 عامًا، بمطرقة على رأسه حتى افقدته حياته، ثم قامت بوضع جثته داخل خزانة ملابس كانت قد ملأتها بالخرسانة.

وذهب عدد من رجال الشرطة بعد اعتراف السيدة إلى شقتها ليتبينوا حقيقة الأمر، حيث عثروا على دماء بجوار خزانة الملابس، وما أن فتحوها فوجدوا سرب ذباب يحوم فوق كتلة الخرسانة.

واضطر أفراد الشرطة إلى استخدام أقنعة الأكسجين، لأن الجسم كان شديد التحلل وكان هناك نقص في التهوية في المنزل، ليتبين صحة اعتراف "أكوستا"، وتم التحفظ عليها وتحويلها إلى المحاكمة.

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