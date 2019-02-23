طرق تساعد على تحسين الذاكرة.. "الطبخ" في المقدمة

يصاب البعض في مقتبل العمر بضعف الذاكرة ويرجع ذلك لعدد من الأسباب منها قلة النوم والإجهاد والتعب والتدخين وغيرها من الأسباب وللتغلب على ذلك قدم موقع "Authority Nutrition"، مجموعة من النصائح منها:
مهارات الطبخ
يحفّز الطهي مجموعة من الحواس أهمها الشم واللمس والنظر، وينشّط ذلك وصلات عصبية عديدة في الدماغ، وتحديداً في المنطقة المسؤولة عن العواطف والمشاعر، لذلك عندما تتعلّم طبخ أكلة جديدة تعطي جرعة نشاط لذاكرتك.
لغة جديدة
من أفضل طرق تحفيز الذاكرة تعلم لغة جديدة، وتوجد أدلة على أن هذه الخطوة تقلل خطر الإصابة بالزهايمر، وتحسن الذاكرة القصيرة.
تعلّم رياضة جديدة من وسائل تحسين الذاكرة وتنشيطها، وتجديد حيوية الجسم لأن النشاط البدني يحسن الدورة الدموية ويحمي الشرايين من الانسداد.
المسائل الحسابية
يساعد حل بعض المعادلات والمسائل الحسابية في استنفار الذاكرة، ويؤدي ذلك إلى تحسين أدائها.
التغذية
ابتعد عن الأطعمة المقلية والدهون، وتناول المزيد من الخضروات والمكسرات والفاكهة.
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