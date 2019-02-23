لمحبي التجديد.. إليك طريقة عمل كيك قدرة قادر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
حضري كيك قدرة قادر على طريقة موقع " كوكباد" المتخصص في الطعام.
المكونات:
نصف كوب سكر
2 كوب حليب
نصف كوب سكر
2 بيضة
فانيليا
2 كوب دقيق
كوب إلا ربع زيت
كوب حليب
كوب سكر
نصف كوب كاكاو
5 بيضات
معلقة ك بايكنج بودرة
معلقة صغيرة فانيليا
طريقة التحضير:
هنجهز الطبقة الاولى وهي الكراميل في طاسة على النار نضع السكر و ونهدأ الشعلة، حتى يأخذ اللون الذهبي.
لتجهيز الطبقة الثانية وهي الكريم، نضع الحليب والسكر و نقلبهم جيداً ونسكب عليهم البيض والفانيليا ونخلطهم جيدا.
نسكٌب الكراميل في قالب الكيك ونضع فوقه الطبقة الثانية
تجهيز الطبقة الثالثة وهي الكيك، في إناء صغير نضع البيض بالتدريج مع الفانيليا والسكر ونخلط جيداً , لحد حتى يذوب، ثم نضع عليهم الزيت.
ننخل الدقيق والبيكنج بودروالكاكاو سوياً، ثم نضيفهم لخليط البيض والسكر، ونقلبهم ببطء من أسفل لأعلى ثم نضع الحليب، ثم نضيف الخليط في قالب الكيك.
نضع في صاج مياه دافئة ونضع فوقه قالب الكيك ونضعه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، لمدة 50 دقيقة.
ثمندخلها الثلاجة لمدة 10 دقائق، وتقدم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.