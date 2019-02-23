محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي تحتوي الحميات الغذائية على وجبات وعصائر صحية مفيدة للجسم في كثير من الأحيان، إلا أن بعض مكونات تلك الحميات يمكن أن يسبب تسوس الأسنان حال عدم الاعتناء بصحة الفم وغسل الأسنان بالفرشاة جيدًا. الصفحات التالية تتضمن مجموعة من المأكولات والمشروبات الشائعة في أنظمة الحميات الغذائية والتي تضر بصحة الأسنان.. هل تتناولها؟. لمزيد عن 4 أطعمة شائعة في أنظمة الدايت تسبب تسوس الأسنان.. اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر 4 أطعمة شائعة في أنظمة الدايت تسبب تسوس الأسنان.. هل تتناولها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.