ضوء الهاتف ترك 500 ثقب في قرنيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

انتهى الحال بامرأة من تايوان كانت تستخدم هاتفها الذكي في أقصى درجات السطوع للشاشة لمدة عامين بإلحاق أضرار بالغة في عينها اليسرى، حيث اكتشف وجود مئات الثقوب الدقيقة في قرنيتها، وفقًا لموقع صحيفة "البيان".

المرأة التي تبلغ من العمر 25 عاما، ولقبها تشن، تعمل كسكرتيرة، وهي وظيفة تتطلب منها أن تتحقق بشكل متكرر من هاتفها وتستجيب للرسائل المتعلقة بالعمل بسرعة.

وقبل بضع سنوات، اكتشفت تشن وفقا لـ "أوديتي سنترال" أنه من خلال ضبط درجة سطوع الشاشة على هاتفها الذكي إلى الحد الأقصى، يمكنها قراءة رسائلها بسهولة حتى في ضوء الشمس الساطع.

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وكان خطأها هو الحفاظ على مستوى السطوع في جميع الأوقات، حتى عند مشاهدة مسلسلها الدرامي المفضل على هاتفها لعدة ساعات في كل مرة.

وفي مارس العام الماضي بدأت تشن تعاني من الإرهاق الشديد، وغالباً ما كانت تستيقظ بعيون دموية شديدة الاحمرار ومن عدم وضوح الرؤية طوال اليوم، لكنها لم تطلب المساعدة الطبية على الفور.

وبدلا من ذلك، قررت علاج أعراضها بالدموع الاصطناعية دون جدوى، وعندما ساءت حالتها استشارت طبيب عيون فاكتشف أن الأوعية الدموية في عيني تشن كانت محتقنة، وأظهر فحص لاحق وجود 500 ثقب دقيق في قرنيتها اليسرى. فبدأ الطبيب يعالجها بالستيرويدات وبعد ثلاثة أيام بدأت حالتها تتحسن.