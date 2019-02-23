علاء مبارك عمل ” الجلاشة ” مع عمرو أديب .. اتفرج

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 03:56 صباحاً - عاد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى مهاجمة الإعلامي عمرو أديب، ونشر على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فيديو لبعض آراء عمرو أديب قبل وبعد ثورة يناير، وعلق عليها «أن تُولد ذكراَ فهذا قَدَرُك..أما أن تكون رجلاَ فهذا صنع يداك».

كان «أديب» ردَّ على هجوم سابق لعلاء مبارك، في 10 فبراير الجاري، قبل ساعات قليلة من حلول الذكرى الثامنة لتنحي والده، وقال: “إن اليوم يوافق ذكرى تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم عقب ثورة 25 يناير”.

وتابع: “أتخيل كيف سيكون الوضع لو لم يتنح مبارك، كان جمال ما زال يحكم مصر، وعلاء مبارك (يقبض)”، على حد قوله.

وأضاف أديب، خلال تقديم حلقة برنامجه “الحكاية”، على قناة “mbc مصر”، على علاء مبارك، قائلًا: “مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمنا الأدب.. رد عليا وقولي فلوس سويسرا جبتها منين؟، هو علاء مبارك كان بيشتغل إيه؟”.