سويدان: "أخويا واحشني وبعده مبقتش بحارب.. الدنيا لا تستحق المناهدة"

قالت الفنانة لقاء سويدان، إنها كثيرا ما تشتاق لشقيقها الراحل والذي كان يصغرها بـ6 سنوات، موضحة: "وحشني جدا وبفتكره كتير.. أنا فقدت الانبساط الحقيقي في حياتي واتعلمت درس هو الصبر عند الابتلاء والدنيا زائلة.. تغيرت وجهة نظري عن الموت".

وأضافت سويدان خلال لقائها ببرنامج "قطعوا الرجالة" والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب والمذاع على قناة "النهار"، أنها أصبحت شخصا لا يحارب لإيمانها بأن الحياة لا تستحق المناهدة، موضحة أن شخصيتها قد تغيرت كثيرا بعد وفاته بما فيها نظرتها للأشخاص ولعدد كبير من الأمور صغرت في عينيها: "راضية بقضاء الله، وربنا لا يمكن يعطى شخص حمل كبير إلا وهو عارف إن الشخص ده هيقدر يتحمل هذا الابتلاء، ولما يوصل الشخص للحظة ضعف أوي ربنا بيسنده".

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