زوجان سافرا إلى 7 بلدان دون دفع نقود

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
ابتكر زوجان ألمانيان طريقة فريدة من نوعها للسفر ورؤية العديد من بلدان العالم، دون أن يضطرا إلى حمل أي نقود، حسب موقع "سكاي نيوز".
وكان أوفي نيجال وميكا نيغال باشرا رحلتهما الطويلة، منذ 9 أشهر، حيث زارا 7 بلدان حتى الآن قبل أن يصلا تركيا.
وقرر الزوجان خوض هذه المغامرة الفريدة من نوعها بعد أن سئما من حياة المدينة، ليتركا عملهما ويسافرا بعيدا عن مدينة برلين المزدحمة والمكتظة بالسكان، على حد تعبيرهما.
ويُؤمّن الثنائي نفقات سفرهما عبر العمل في مجالات مختلفة مقابل الحصول على الغذاء ومكان للإقامة في البلدان التي وصلا إليها، بحسب ما نقلت عنهما وكالة الأناضول التركية.
وقبل وصولهما إلى تركيا سافرا عبر بولندا، وجمهورية التشيك، والنمسا، والمجر، بالإضافة إلى بلغاريا، ورومانيا، وأوضحت الزوجة، إنها زارت برفقة شريك حياتها قبل عدة أسابيع مدن إسطنبول، وأنطاليا، وإزمير.
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