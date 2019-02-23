موعد مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 02:33 صباحاً - يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على إشبيلية اليوم السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن الجولة 25 من الليجا.
برشلونة يدخل المباراة من أجل الانتصار على اشبيلية في لقاء صعب للغاية، والابتعاد بالصدارة عن ريال مدريد، خاصةً وأن الفريق الكتالوني لا يمر بأوقاتاً طيبة.
ورغم الفوز على بلد الوليد في المباراة الماضية بعد تعادلين متتاليين، إلا ان برشلونة تعادل أوروبياً أمام ليون في ملعب الأضواء بفرنسا.
موعد مباراة برشلونة وإشبيلية
المباراة تقام في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة 17:15، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة 18:15.
القناة الناقلة ومعلق مباراة برشلونة وإشبيلية
ستُنقل المباراة على قناة “Bein Sports HD3” القطرية
وسيعلق على اللقاء المصري علي محمد علي
التشكيل المتوقع لبرشلونة
حراسة المرمى: تيرشتيجن
الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا
الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، فيدال
الهجوم: كوتينيو، سواريز، ميسي
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