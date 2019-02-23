موعد مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري أبطال إفريقيا

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 02:33 صباحاً - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره شباب قسنطينة الجزائري اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي يلاقي شباب قسنطينة ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من المسابقة القارية.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى للإسماعيلي عقب عودته لدوري الأبطال من جديد، بعد قبول تظلمه ضد قرار استبعاده من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على خلفية أحداث الشغب في مباراة الإفريقي التونسي.

واكتفى كاف بفرض عقوبتين على الإسماعيلي، الأولى مالية وتقدر بـ40 آلاف دولار، والثانية، خوض مباراتين دون جمهور واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ، وفي حالة تكرار الأمر سيتم تنفيذ العقوبة.

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موعد مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة بدوري الأبطال

تقام مباراة الإسماعيلي وبطل الجزائر اليوم السبت في تمام السادسة مساء على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة اليوم السبت

تُذاع أحداث مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة عبر فضائية “beIN SPORTS HD 1”.

يذكر أن الإسماعيلي يتذيل مجموعتة الثالثة دون نقاط، فيما يتصدر مازيمبي الكونغولي قمة الترتيب برصيد 7 نقاط، ويليه شباب قسنطينة بـ6 نقاط، ويتواجد الإفريقي التونسي في المركز الثالث بـ4 نقاط.