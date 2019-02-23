كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 02:33 صباحاً - فاز بورتو داخل ميدانه على ضيفه تونديلا 3-0 ليضمن بذلك القيادة في الدوري البرتغالي الممتاز في افتتاح الجولة الرابعة والعشرين.
الهدف الأول في المباراة جاء عن طريق نجم الريال السابق البرتغالي بيبي الذي إستغلّ كرة ميتة داخل المنطقة في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول..
بعد الإستراحة ، سجل الإسباني أوليفر توريس في الدقيقة53 الهدف الثاني بشكل رائع بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
بشكل مريح جاء الهدف الثالث ، بفضل الكرة التي خدمت الجزائري ياسين الإبراهيمي في الدقيقة 74 .
بهذه الفوز العريض يتقدم بورتو بفارق أربع نقاط عن الوصيف بنفيكا ، منتظراً الصدام المباشر الكبير بين الفريقين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بورتو يدهس تونديلا ويُعزز صدارته للدوري البرتغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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