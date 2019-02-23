الزمالك يُؤمن صدارة دوري اليد.. والأهلي يواصل المُطاردة

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 02:33 صباحاً - واصل الزمالك إنتصاراته بدوري المحترفين لكرة اليد، بعد تغلبه على هليوبوليس في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بنتيجة 30-21، في إطار مباريات الجولة الخامسة بالمسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 14-11، وواصل لاعبو الفريق الأبيض تفوقهم وحسموا الشوط الثاني لصالحهم بنتيجة 16-10، ليفوزوا بالمباراة بنتيجة 30-21.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة الـ19 في صدارة ترتيب المسابقة المحلية، بينما أصبح رصيد هليوبوليس 14 نقطة.

وتنص لوائح المسابقة على منح الفائز ثلاث نقاط بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة، والتعادل بنقطتين.

وتقام منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد من مرحلتين، وهذ هي المرحلة الأخيرة من الموسم التي تقام من دورين بنظام الذهاب والإياب، ويحصل الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط على لقب البطولة.

ويشارك في هذه المرحلة ثماني فرق وهم الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والأوليمبي والجزيرة.

ودخلت جميع الفرق الثمانية بنقاط اعتبارية، وكان نصيب الأهلي والزمالك 4 نقاط لكلا منهما، وهليوبوليس وسموحة 3 نقاط، وسبورتنج وطلائع الجيش نقطتين، بينما دخل الأوليمبي والجزيرة نقطة واحدة لكل منهما.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري المحترفين لكرة اليد.

بدوره واصل الأهلي إنتصاراته بدوري المحترفين لكرة اليد، بعد تغلبه مساء اليوم على نظيره سموحة بنتيجة 28-24، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المحترفين

وانتهى الشوط الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 14-13، وحسم لاعبو الفريق الأحمر الشوط الثاني لصالحهم بنتيجة 14-11، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بنتيجة 28-24.

وبهذه النتيجة إرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة الـ18، في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر صاحب الـ19 نقطة.

وتنص لوائح المسابقة على منح الفائز ثلاث نقاط بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة، والتعادل بنقطتين.

وتقام منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد من مرحلتين، وهذ هي المرحلة الأخيرة من الموسم التي تقام من دورين بنظام الذهاب والإياب، ويحصل الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط على لقب البطولة.

ويشارك في هذه المرحلة ثماني فرق وهم الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والأوليمبي والجزيرة.

ودخلت جميع الفرق الثمانية بنقاط اعتبارية، وكان نصيب الأهلي والزمالك 4 نقاط لكلا منهما، وهليوبوليس وسموحة 3 نقاط، وسبورتنج وطلائع الجيش نقطتين، بينما دخل الأوليمبي والجزيرة نقطة واحدة لكل منهما.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري المحترفين لكرة اليد.