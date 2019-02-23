سلة الزمالك تنهار أمام طلائع الجيش في دوري السوبر

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 02:33 صباحاً - فاز فريق طلائع الجيش على الزمالك بنتيجة 76-63، في المباراة المؤجلة بينهما من الدور الأول بدوري السوبر لكرة السلة.

وجاءت الهزيمة من فريق طلائع الجيش، لتحرم الزمالك من تصدر دوري السوبر لكرة السلة، الذي يتربع صدارته حاليا فريق الاتحاد السكندري بصورة مؤقتة برصيد 15 نقطة.

ويتساوي الزمالك وطلائع الجيش برصيد 15 نقطة لكل منهما.

وعلى جانب أخر، يلتقي مساء السبت، الأهلي مع سموحة في أخر المباريات المؤجلة بالبطولة، وفي حالة فوز الفريق الأحمر بمباراته سوف يتصدر ترتيب المسابقة، حيث أنه يمتلك 14 نقطة، بينما رصيد سموحة 10 نقاط.

وجدير بالذكر أن سبورتنج هو حامل لقب دوري السوبر لكرة السلة الموسم الماضي.