بالفيديو.. إسبانيول يواصل الترنج بالتعادل أمام ويسكا بالدوري الإسباني

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 02:33 صباحاً - فشل إسبانيول في الخروج فائزا على ملعب آر.سي.دي.إي، واكتفى بالتعادل 1-1 أمام ضيفه ويسكا صاحب المركز الأخير، في افتتاح الجولة 25 من الدوري الإسباني.

إستيبان جرانيرو افتتح التسجيل لـ إسبانيول في الدقيقة 20، فيما أدرك خابيير إتشيتا التعادل لـ ويسكا في الدقيقة 47.

إسبانيول رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز 13، وويسكا رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز 20 –الأخير-، وهو مركز لم يغادره منذ الجولة الثامنة.

ليكون إسبانيول قد خسر 18 نقطة في الدور الثاني للدوري الإسباني حتى اللحظة، أكثر من أي فريق آخر، بعد أن وصل للمركز الثاني في الدور الأول وكان قريبا في إحدى الجولات من اقتناص الصدارة.

هذا التعادل هو الأول لـ إسبانيول على ملعبه هذا الموسم، بعد 7 انتصارات و4 هزائم.

المديران الفنيان للفريقين لا يمتلكان سجلات مبهرة في مسيرتيهما بالقسم الأول للدوري الإسباني، إذ تجمّد رصيد روبي مدرب إسبانيول عند 19 فوزا في 73 مباراة، وتوقفت انتصارات فرانسيسكو مدرب ويسكا عند 16 فوزا في 69 مباراة.

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روبي سبق له تدريب ويسكا في الموسم الماضي، وقد كان المدرب صاحب الإنجاز التاريخي بقيادة الفريق نحو الدوري الممتاز لأول مرة على الإطلاق، قبل أن يرحل لتولي تدريب إسبانيول مطلع الموسم الجاري.

المدرب الكتالوني فشل في تكرار فوزه على فريقه السابق، إذ فاز في مباراة الدور الأول بهدفين دون رد على ملعب إل ألكوراز.

إسبانيول افتتح التسجيل في 20 بواسطة جرانيرو من ركلة حرة مباشرة، عجز روبيرتو سانتاماريا حارس مرمى ويسكا عن الإمساك بها.

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك المدافع إتشيتا التعادل لـ ويسكا في الدقيقة 47، مسجلا هدفه الشخصي الثالث في دوري هذا الموسم.

الصيني وو لي حاول إعادة فريقه إسبانيول إلى المقدمة، لكن كرته ارتدت من القائم الأيسر لـ ويسكا، لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل.