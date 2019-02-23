بالفيديو.. ليل يسقط في فخ التعادل أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 02:33 صباحاً - سقط فريق ستراسبورج فى فخ التعادل أمام ضيفه ليل، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاحية الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وعلى ملعب المينو، افتتح الضيوف التسجيل عن طريق المهاجم نانيتامو إيكوني في الدقيقة 42، قبل أن يتمكن لاعب الوسط أنتوني جونسالفيس من إدراك هدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 68.
وبهذا التعادل، رفع ليل رصيده من النقاط إلى 51 في الوصافة، وستراسبورج إلى 37 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.
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