توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 23/2/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

هل تَودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope":

- الحمل (من 21/3 إلى 20/4)

على الصعيد المهني يتم عقد اجتماع هام لمناقشة قضايا ومشاكل العمل مع الزملاء، في البداية تشعر بعدم الرغبة في الحضور، وتقضي بداية الاجتماع في حالة من الملل، ولكنك سوف تتخطئي هذا الشعور وتخرج بأفكار جديدة وفعالة.

- الثور (من 21/4 إلى 20/5)

الحظ حليفك هذه الفترة، تستطيع اليوم انجاز المشاريع المؤجلة بنجاح، وتحتاج بعد ذلك إلى أخذ فترة من الاسترخاء للتمتع بنجاحاتك، دون التفكير في المستقبل.

- الجوزاء (من 21/5 إلى 20/6)

ترغب اليوم في قضاء معظم الوقت في القراءة وتعلم أشياء جديدة، وهذا أمر جيد لأنك في كامل التركيز والانتباه هذه الفترة. أذهب إلى المكتبة أو غرفتك الخاصة بك، وتمتع باستكشاف كل ما هو جديد.

- السرطان (من 21/6 إلى 20/7)

اليوم غير مناسب للاستثمار والدخول في أعمال تجارية جديدة، قد تقرأ في الصحيفة أو على الإنترنت انخفاض أسعار بعض الأسهم، ولكن كن حذرا للغاية. وإذا كنت مهتمًا، فاستشر أحد المحترفين قبل استثمار أموالك، وتحلى بالصبر والحكمة قدر الإمكان.

- الأسد (من 21/7 إلى 20/8)

تجد اليوم شريك الحياة متقلب المزاج، قد تشعر معه أحيانًا، بانه سعيد ثم متحمس أو مكتئب، حاول أن تتقبل هذا الأمر وتتصرف معه بحكمة، ولا تدع هذه التصرفات تؤثر عليك، ولكن لا تقلق، ذلك الشعور سيصاحب شريكك لفترة مؤقتة، وأفضل طريقة للتعامل معه هو أن تستمع له جيدًا ثم تتحدث بهدوء.

- العذراء (من 21/8 إلى 20/9)

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أنت مُقبل على يوم شاق، إذ ستكلف بكثير من الأمور والمهام في عملك، كن مستعدًا لذلك اليوم الشاق، وأنت ستكون على قدر هذه المسؤولية وتتحمل أعباء ذلك الموقف، ولكن تذكر ألا تجعل ذلك يأتي على صحتك، إذا شعرت بالتعب أطلب أن تنال قسطًا من الراحة.

-الميزان (من 21/9 إلى 20/10)

تشعر اليوم أن قدرتك على الابتكار والإبداع ليست في أفضل حالتها، وربما يتسلل إليك الشعور بعدم الرغبة في عمل أي مهام، حتى لو كانت تلك الأمور المكررة التي معتاد على القيام بها يوميًا، وتذكر دائمًا ألا تقع في فخ التفكير بشكل سلبي، حافظ على هدوءك وسلامك النفسي.

- العقرب (من 21/10 إلى 20/11)

تقع في حيرة اليوم ما بين الرغبة في تغير الأثاث والحفاظ على وضعه كما هو، وربما تشعر أيضًا في القيام ببعض الأعمال المنزلية مثل تنظيم غرف النوم والمطبخ، أو ترتيب خزانة ملابسك من جديد، وذلك سوف يتطلب منك كثير من الوقت والجهد، ولكنه سيكون أمر محبب بالنسبة إليك، لا تخجل من طلب المساعدة من بعض الأشخاص.

- القوس (من 21/11 إلى 20/12)

ينتابك الشعور بالقلق وربما الاكتئاب لابتعاد شخص ما من حياتك، إذا شعرت أنك يجب أن تجلس وتنتظره، فأبحث عن شيء آخر يمكنك القيام به في هذه الأثناء وإلا ستقود نفسك إلى حالة سيئة.

- الجدي (من 21/12 إلى 20/1)

يوم سيء على الصعيد العاطفي، فالوقت غير مناسب للاعتراف بمشاعر الحب والاعجاب، أو طلب الخروج معه في موعد، لذلك يفضل تأجيل ذلك لبعض الوقت.

- الدلو (من 21/1 إلى 20/2)

قد تمر بحالة مزاجية سيئة، وتعيد ترتيب كل ما يحدث في حياتك سواء على الصعيد المهني، أو العاطفي، حاول أن تخضع لجلسات التدليك والاسترخاء فهذا سينعكس على نفسيتك بشكل إيجابي.

- الحوت (من 21/2 إلى 20/3)

تتذكر اليوم اللحظات السعيدة التي تخص أجدادك، ويشير موقع الكواكب اليوم إلى أن تلك الذكريات سوف تدفعك إلى البحث عن شريك حياة، ولكن عليك أن تكون صريح وصادق في مشاعر تمامًا، فأنت تحتاج فقط إلى اتخاذ الخطوة الأولى لاكتشاف شخصية الطرف الآخر.. ولا تتردد، فليس هناك ما يخيف.