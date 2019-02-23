نيويورك تايمز تتغذى على إعلانات أعداء ترامب – 560 مليون دولار فى 2018

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 12:57 صباحاً - عادة ما يحبّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف «نيويورك تايمز» بالصحيفة الفاشلة، لكنّها ليست كذلك أبدا، إذا ما قرأنا نتائج هذه المؤسسة الإعلامية، التي تفرض نفسها يوما بعد يوما في السوق الاميركية.

ففي 2018 ارتفع عدد مشتركي نسختها الالكترونية بأكثر من الربع، ليصل عددهم الى 3.3 ملايين مشترك، بينما بلغ العدد الإجمالي لمشتركي نسختيها الورقية والالكترونية مستوى قياسيا بوصوله الى 4.3 ملايين مشترك.

وتهدف الصحيفة التي ارتفع عدد مشتركيها بشكل كبير بعد انتخاب ترامب الى استقطاب 10 ملايين مشترك في غضون السنوات الست المقبلة.

تعتمد صحيفة نيويورك تايمز وفق تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية على هيئة تحرير تتكون من 1600 صحافي، بزيادة 120 تم توظيفهم خلال الفترة الأخيرة. وأما قيمة أعمالها فبلغت 1.75 مليار دولار في 2018، تمثل الاشتراكات فيها 1.04 مليار، بينما بلغ حجم الإعلانات 560 مليونا.

ولأول مرة تجاوزت الاعلانات الرقمية، الاعلانات الورقية في نيويورك تايمز خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2018 لتستحوذ على 40 في المئة من رقم الاعمال الإجمالي.

وتملك الصحيفة حاليا سيولة بقيمة 826 مليون دولار، لذلك تعتزم في 2019 تخصيص 250 مليون دولار لشراء بنايتها في منهاتن التي كانت قد أجرتها قبل 10 سنوات.

ولزيادة مداخيلها الرقمية، تقترح نيويورك تايمز على قرائها عروضا خاصة متنوعة مع اشتراكات تخص مضامين معينة مثل الكلمات المتقاطعة، مقابل 6.95 دولارات شهريا أو الطبخ مقابل 5 دولارات، كما قررت رفع اشتراكها الكلاسيكي لاحقا الى 15 دولارا شهريا بعد سبع سنوات ونصف من الاستقرار.

باختصار، تعيش نيويورك تايمز وضعا ماليا مريحا جدا مقارنة ببعض وسائل الاعلام الالكترونية التي انطلقت بقوة، مثل موقع «بازفيد» الذي يعاني بشكل كبير، ما دفعه الى اتخاذ قرار تسريح 15 في المئة من موظفيه أي 250 عاملا. بينما أعلن موقع «فيس ميديا» الكندي نيته تسريح 10 في المئة من موظفيه اي ما يعادل 250 موظفا كذلك.

ومثل كل المؤسسات الاعلامية الالكترونية، يجد «بازفيد» صعوبة في رفع مداخيله الالكترونية التي بلغت 300 مليون دولار في 2018، فيما يسيطر عمالقة الانترنت غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون على 60 في المئة من السوق.

ولم تتوقف هذه المجموعات عن الاستثمار في هذه السوق التي تتراجع.