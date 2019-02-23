بالفيديو.. التعادل يحسم مواجهة بريمن وشتوتجارت في البوندسليجا

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 12:57 صباحاً - اكتفى فيردر بريمن بحصد نقطة واحدة من مباراته أمام شتوتجارت حيث تعادل معه 1 / 1 اليوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

ورفع بريمن رصيده إلى 32 نقطة ليصعد إلى المركز التاسع بفارق الأهداف فقط أمام هرتا برلين كما رفع شتوتجارت رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وافتتح شتوتجارت التسجيل بهدف مبكر أحرزه ستيفن زوبير بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة ثم أدرك دافي كلاسين التعادل لبريمن في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.