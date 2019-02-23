الشارقة يُغرد في صدارة الدوري الإماراتي.. والظفرة يكتسح كلباء

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 12:57 صباحاً - عزز الشارقة صدارته لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوزه على شباب الأهلي دبي، بهدفين دون مقابل مساء اليوم الجمعة، في الجولة الـ 16 من البطولة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول، وتجمد رصيد شباب الأهلي عند 29 نقطة، وظل في المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين الإماراتي.

طغى الحذر على أداء الفريقين في الشوط الأول، ولم تكن هناك هجمات خطيرة باستثناء تسديدتين من لوفانور لاعب شباب الأهلي، وإيجور كوناردو لاعب الشارقة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وضغط شباب الأهلي بقوة في الشوط الثاني، ودانت له السيطرة في الدقائق الأولى، قبل أن ينجح ويلتون سواريز، في وضع الشارقة بالمقدمة، بالهدف الأول في الدقيقة 74، لتشتعل أجواء المباراة.

واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء للشارقة، بعد إعاقة لاعبه سيف راشد من قبل ماجد حسن لاعب شباب الأهلي في الدقيقة 80، ثم أكد على الركلة بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، وسددها إيجور كوناردو بنجاح في الدقيقة 84، محرزاً الهدف الثاني للشارقة.

في المقابل تعادل دبا الفجيرة مع ضيفه الإمارات (1-1)، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي، ليبقى الفريقان مهددين بالهبوط.

وسجل شيخ دياباتي هدف الإمارات، في الدقيقة 81، وأدرك دبا الفجيرة التعادل عن طريق ياسر الجنيبي، في الدقيقة 90.

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وبذلك، رفع دبا الفجيرة رصيده إلى 5 نقاط، في ذيل ترتيب دوري المحترفين، بينما رفع الإمارات رصيده إلى 12 نقطة، في المركز قبل الأخير.



وضمن الجولة نفسها، خسر اتحاد كلباء أمام ضيفه الظفرة (3-0).



وسجل هدف الظفرة الأول، لاعبه دييجو في الدقيقة 14، من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة لصالحه، بعد عرقلته من قبل حارس مرمى اتحاد كلباء.

وأضاف دييجو الهدف الثاني في الدقيقة 52، بينما أحرز سهيل المنصوري الهدف الثالث، في الدقيقة 62.

وبذلك، رفع الظفرة رصيده إلى 20 نقطة، في المركز الثامن، فيما تجمد اتحاد كلباء عند 19 نقطة، في المركز التاسع.