رسمياً – بنفيكا يُمدد عقد مدربه “برونو لاجي”

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 12:57 صباحاً - أعلن بنفيكا البرتغالي، اليوم، توصله لاتفاق مع مدربه الحالي، برونو لاجي، لتمديد عقده حتى يونيو/حزيران 2023.

وكان لاجي (42 عاما)، الذي لم يدرب مطلقا في دوري الدرجة الأولى، قد انضم لبنفيكا هذا الموسم لقيادة الفريق الرديف، لكنه تولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت عقب إقالة المدرب روي فيتوريا في 3 يناير/كانون ثان الماضي، وكان الفريق وقتها يحل رابعا في جدول الدوري، بفارق نقاط عن المتصدر.

وأدت النتائج الجيدة لـ”الصقور” تحت قيادة لاجي للعودة للمنافسة بقوة على لقب الدوري، حيث يبتعدون بفارق نقطة وحيدة عن بورتو.

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وحقق الفريق 7 انتصارات متتالية مع لاجي في الدوري، بما فيها الفوز الساحق 10-0 على ناسيونال ماديرا.

وفي الدوري الأوروبي، فاز بنفيكا أيضا يوم 14 من الشهر الجاري خارج ارضه أمام جالطة سراي التركي بهدفين لواحد.

وفاز بنفيكا أيضا مع لاجي بمباراتين في بطولة كأس البرتغال، ولم يخسر سوى مباراته بكأس الدوري أمام بورتو 1-3.