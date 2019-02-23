بيلينينسيش يصعق سبورتنج براجا في معقله بالدوري البرتغالي

كتب ياسر ابراهيم - السبت 23 فبراير 2019 12:57 صباحاً - حقق فريق بيلينينسيش فوزًا غاليًا خارج قواعده أمام مضيفه سبورتنج براجا، بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، في مستهل منافسات الجولة الـ23 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.
وعلى ملعب براجا البلدي، استقبلت شباك أصحاب الأرض هدف الضيوف الأول في الدقيقة 38، عن طريق كيكاس، قبل أن يعزز ليكا في أفضلية بيلينينسيش بالهدف الثاني، في الدقيقة 60 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة، يحصد بيلينينسيش ثلاث نقاط ثمينة، رفع بها رصيده إلى 33 نقطة، ليحافظ على المركز السابع، بينما تجمد رصيد براجا عند 49 نقطة في المركز الثالث.
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