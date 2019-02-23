تسبب في مصرع 6.. "القاتل الصامت" مختبئ في منزلك.. كيف تحمي أسرتك؟

لقى 6 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم داخل منزلهم، بمنطقة غيط العنب، غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، بسبب تسرب الغاز من السخان.

وتوصلت التحريات، إلى أنه أثناء استحمام السيدة الأربعينية حدث تبخير للمياه داخل المرحاض ما أدى إلى تسريب الغاز من السخان وفصل الشعلة وتسرب الغاز في الشقة ما أدى إلى مصرع الأسرة بالكامل.

وكان مركز السموم بكلية الطب في جامعة الإسكندرية حذر من تسرب غاز أول أكسيد الكربون المعروف بـ"القاتل الصامت"من الأجهزة المنزلية، خاصة إن استنشاقه يؤدي إلى الوفاة، فهو عديم اللون، والرائحة ينبعث من وحدات التدفئة المنزلية.

كما إنه ينمع نقل الأوكسجين إلى الأنسجة والخلايا، ويعمل على مهاجمة الأنسجة، و يؤدي إلى إلى تلف دائم في المخ لعدة أسابيع، وموجود عادةً بالشوايات الكهربائية والدفايات وسخانات الغاز.

ورصد "هُن" عدة نصائح لتجنب "القاتل الصامت":

نصائح لاستخدام سخان الغاز بأمان، حسبما ذكرتها "betterhealth":

اتبعي دائمًا إرشادات التشغيل على الجهاز أو الموجودة في الدليل.

إذا كان لديك جهاز سخان غاز مفتوح ، قم بتقييد مدى استخدامه.

ضعي السخان بجانب نافذة للتهوية، لأنها تسمح للهواء النقي بالدخول، وخروج الدخان.

تجنب تشغيل مراوح العادم "الشفاطات"، إذا كان لديك سخان غاز غير مملوء أو مفتوح ، لأن هذا قد يتسبب في تسرب أول أكسيد الكربون إلى الغرفة .

قومي بتنظيف المدفأة عند توقف السخان، لتقليل تراكم الغبار عن طريق تفريغ أي مجاري هواء أومن خلال فتحات تهوية الهواء الباردة.

تجنب التدخين بجانب السخان.

منع الأطفال الصغار من لمس الأسطح الساخنة جداً من السخان.

كوني حذرة عند تجفيف الملابس في الداخل، واحتفظي بجميع المواد القابلة للاشتعال على بعد متر واحد على الأقل منه.

لا تتركي سخان الغاز يعمل عند النوم.

حاولي الابتعاد عن حرق القمامة أو الأوراق بجانب السخان.

تجنب فتح المصابيح الكهربائية، إذا استنشقتِ رائحة الغاز.

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- نصائح لاستخدام الشوايات بأمان:

قومي بقراءة الدليل والإرشادات جيدًا.

اختيار مكان جيد التهوية، ويفضل مكان مفتوح للشواء.

عدم ترك الشواية مشتعلة بالأماكن المُغلقة لفترات طويلة.

تأكدي من وضع الشواية على سطح ثابت ومقاوم للحرارة، قبل بدء إشعالها.

احرصي على وجود مروحة اتجنب سخونية الشواية.

قومي بتخزين الفحم الجاف في مكان جاف، ولا تستخدمي مواد حارقة لإشعاله.

تفقدي انبوب الغاز بشكل دوري.

- نصائح لاستخدام الدفايات بأمان:

احرصي على تنظيفها بشكل دوري.

احفظيها بمكان جاف، طيلة فترة التخزين.

لابد من فحصها من قبل المختصين بشكل مستمر للتأكد من صمامات الغاز.

فتح النافذة عند استخدام الدفاية، لتجنب الاختناق.

ضعبها بعيدًا عن الأقمشة، وخاصة الحراير والستان.

ابتعدي عن السجاد ذو الخيوط "البلوستر".

تجنبي الوصلات الكهربائية، حتى تتجنبي "السخونة".

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