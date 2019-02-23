الأميرة دينا مرعد تشيد بمبادرة "100 مليون صحة": مصر تهتم بصحة المواطن

كشفت سمو الأميرة الأردنية دينا مرعد رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، عن سبب زيارتها الأخيرة إلى مصر.

وأضافت "مرعد"، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، أنها حرصت على زيارة مصر لأنها مهتمة بأن تشارك مصر في الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان بشكل أكبر مما هو عليه الآن، مشيرة إلى أن مصر تمتلك ثلاث أعضاء فقط في حين اليابان تمتلك 50 عضو.

وتابعت، أنها سعدت كثيرًا بما وجدته في مصر من اهتمام بالصحة حيت توجد على رأس اهتمامت الدولة، كما أشادت بمبادرة الكشف المبكر على فيروس سي "100 مليون صحة".

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