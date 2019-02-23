الامارات | 4 أطعمة على المرأة تناولها بانتظام

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة على المرأة تناولها بانتظام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت مجلة «فرويندين» الألمانية إلى أن المرأة تحتاج بشكل خاص إلى الأطعمة، التي تلبي احتياجاتها الجسدية، وتمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وتحافظ على صحة القلب، وهو ما تقدمه الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل:
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