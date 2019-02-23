الامارات | حفل تخرج

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخرج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط تهاني الأهل والأصدقاء؛ احتفل أحمد خليفة الهاملي بمناسبة تخرجه في كلية زايد الثاني العسكرية. وتلقى الهاملي التبريكات، خلال حفل استقبال حضره لفيف من المهنئين، متمنين له دوام التفوق والنجاح لخدمة الوطن. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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