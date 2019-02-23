الامارات | «سيد الميكروفون» ضيف الشارقة خلال «الاتصال الحكومي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيد الميكروفون» ضيف الشارقة خلال «الاتصال الحكومي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مسيرة لاري كينغ أمام الميكروفون تحمل أكثر من 50 ألف مقابلة. من المصدر

يحلّ الأميركي لاري كينغ، أحد أهم الإعلاميين المؤثرين حول العالم، ضيفاً على المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثامنة، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، في مركز إكسبو الشارقة على مدار 20 و21 مارس المقبل، تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان».

ويشارك كينغ الملقب بـ«سيد الميكروفون»، الذي قضى 60 عاماً من عمره في الإعلام المرئي والمسموع، في إحدى الجلسات الرئيسة خلال المنتدى، والتي يديرها الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، المحاضر في مجلس دراسات الشرق الأوسط - جامعة ييل.

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واستطاع كينغ، الذي يمتلك موهبة وكفاءة وإرادة صلبة، حولته من عامل تنظيف في استوديو إذاعي إلى علامة في الإعلام العالمي، نشر أفكاره حول مجموعة من الموضوعات التي تركت تأثيراً في سلوكيات أجيال من الشباب حول العالم، من خلال برنامجه الأسبوعي «لاري كينغ لايف»، الذي قدمه دون توقف على مدار 35 عاماً عبر قناة «سي إن إن».

وتحمل مسيرة كينغ المهنية أمام الميكروفون أكثر من 50 ألف مقابلة للتعرف إلى أفكار رؤساء دول، وقادة حكومات، ومشاهير سينمائيين، ونجوم رياضيين، وهو ما دفع إدارة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، لاختياره ضمن ضيوف الدورة الثامنة التي تركز على نظريات تغيير السلوك، باعتبارها جزءاً محورياً من استراتيجيات الاتصال الحكومي.