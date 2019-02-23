بعد وفاة 10 أشخاص.. كيف تحمي أسرتك من "القاتل الصامت" في منزلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

انتشر الغاز الطبيعي في بيوت المصريين خلال السنوات الأخيرة، ومعه تكررت حوادث الاختناق الناتجة عن تسرب الغاز بالمنازل، أخرهم كان 4 أفراد لقو مصرعهم داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الوايلي.

وقدم الدكتور أحمد هيبة خبير السلامة والصحة المهنية لـ"الخليج 365"، عدة نصائح لحماية المنزل إذا حدث تسرب غاز.

1- لا تشعل النار

إذا شممت رائحة الغاز المزعجة وشعرت بالدوار والغثيان فعليك الخروج واستنشاق الهواء وتجنب تمامًا فتح أو غلق مفاتيح الكهرباء أو إشعال أعواد الثقاب أو استخدام أي مصدر يحتوي على شعلة نار وغلق المحابس جيدًا التي تربط بين البوتاجاز وأسطوانة الغاز وغلق صمام الغاز الرئيسية، وعدم تشغيل المراوح الكهربائية أو أي أدوات كهربائية أخرى، وذلك لتجنب حدوث انفجار.

2- إخلاء المكان

عليك إخلاء المنزل بشكل سريع من الأشخاص الموجودين، وفتح جميع الأبواب والنوافذ في المنزل، لتغيير الهواء والسماح بدخول الهواء النقي.

3- طلب فحص فني للأجهزة

من الأمور التي ربما تسبب تسرب الغاز هي عدم تركيب الأسطوانة بالشكل الصحيح، مما يوجد منفذًا لتسّرب الغاز، أو تآكل المحابس واستخدام المعدات والأجهزة القديمة المستهلكة الرديئة.

وهناك عدة نصائح ضرورية يجب إتباعها بشكل عام لضمان سلامة أفراد الأسرة:

- إذا كانت المصابيح مضاءة لا تطفئيها.

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- ممنوع تشغيل أي جهاز كهربائي، إذ أنه يمكن أن تسبب الشرارة المنبعثة من الأجهزة في الحريق.

- أكتب رقم الطواريء في مكان ظاهر بالمطبخ.

- بعد الانتهاء من العمل يجب التأكد من إغلاق مفاتيح الغاز، وكذلك الحال قبل نزولك للعمل صباحا أو للتسوق.

أما عن أسباب حدوث تسرب الغاز هي:

- تلف محبس الغاز يجعل هناك تسريب بسيط في الغاز، لا تحاول إصلاحها قم بتغييرها على الفور بعد إغلاقها جيدًا.

- تلف الخرطوم الموصل من البوتجاز أو من السخان للأنبوبة قم بتغييره على الفور، ويمكنك استدعاء شخص تقني.

- سلامة البوتجاز نفسه وفرن المطبخ، وفي هذه اللحظة يجب استدعاء أحد عمال الصيانة.

- عدم تركيب الإسطوانة بالشكل السليم والصحيح، إذ يجب التركيب بإحكام وإتقان تام.

- تآكل محابس الغاز، ما ينتج عنه تسرب الغاز، وفي هذه الحالة يجب استدعاء شخص فني، لتغيير المحبس والتأكد من سلامة التوصيلات.

يذكر أن مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، حذر من استخدام سخانات الغاز ووسائل التدفئة التقليدية خلال فصل الشتاء في أماكن عديمة التهوية، فربما ينتج عنها تسرب غاز أول أكسيد الكربون، شديد الخطورة الذي يؤدي إلى الوفاة حال استنشاقه بكمية كبيرة.

ووصف المركز في بيان له، غاز أول أكسيد الكربون بـ"القاتل الصامت" لكونه ليس له لون أو رائحة وقابل للاشتعال، موضحًا أنه ينتج من احتراق غير مكتمل للمنتجات التي تحتوي على كربون مثل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.