كل ما تريد معرفته عن إتيكيت التقدم لخطبة عروس المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود حمدي:

يصاحب كثير من الشباب شعور بالتردد والقلق عند الذهاب لخطبة شريكة الحياة المستقبلية، فالزيارة الأولى لمنزل العروس من أهم الأسباب التي تدفع الأهل للقبول أو رفض الزواج، لذلك تستعرض لكم خبيرة الإتيكيت، دينا علي ماهر، بعض النصائح وقواعد الإتيكيت الأساسية التي يجب على الرجل اتباعها عند التقدم لخطبة فتاة.

1-من قواعد الإتيكيت أن يسمح العريس لأهل العروسة بتحديد موعد زيارة التعارف، من الممكن أن يقترح عليهم اليوم والساعة المناسبة لظروفه الشخصية ومهام عمله.

2-في الزيارة الرسمية يفضل اصطحاب الوالدين والأشقاء، وينصح بعدم حضور الأطفال، أما في الزيارة القادمة لا مانع من اصطحاب الوالدان والأشقاء وأزواجهم وأطفالهم بهدف التعارف

3-الحضور في الوقت المناسب من أهم آداب الزيارة. لا بد من احترام موعد الزيارة وعدم التأخير، كما لا يفضل الوصول قبل الوقت المحدد، لمنح أسرة العروس وقتهم الكافي للاستعداد.

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4-من قواعد الإتيكيت الأساسية والتي يجب الحرص عليها، شراء هدية بسيطة عند الذهاب لمنزل العروس عبارة عن باقة من الزهور، مع علبة من الشكولاتة أو أنواع جيدة من الجاتوه.

5-احرص على ارتداء الملابس الكلاسيك أو "سمارت كاجوال"، وهو عبارة عن بنطلون جيردين، وقميص تحت البلوفر، وحذاء من الجلد أو "الشامواه"، أو جاكيت مع قميص وبنطلون، ويفضل والابتعاد عن الأحذية الرياضية والبنطلون الجينز،

6-عليك التحلي باللباقة عند الحديث معها للمرة الأولي، ويفضل عدم التحدث في الأمور الشخصية أو السياسية، أو السؤال عن الراتب الخاص بها ، أو علاقتها السابقة.

7- في حالة عدم القبول يفضل إبلاغ الطرف الأخر بطريقة مناسبة مع عدم ذكر عيوب في الشخصية أو الشكل.