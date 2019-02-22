احذر.. هذا النوع من الأرضيات والأثاث يصيبك بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

كشفت دراسة حديثة، عُرضت نتائجها في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم بواشنطن، أن الأطفال الذين يعيشون في منازل تحتوي على أرضيات الفينيل والأثاث المزود بمثبطات اللهب (مادة كيميائية سامة) تزداد لديهم فرص انتقال مواد كيميائية خطيرة بالدم والبول.

تناولت الدراسة 203 أطفال من 190 أسرة لاختبار وجود هذه المواد الكيميائية، والتي تسمى المواد العضوية شبه المتطايرة، في الدم أو البول، وفحص الباحثون عينات الهواء والغبار داخل في كل منزل والتي تم جمعها من الأثاث، مع عينة من مسحة يد الطفل والبول والدم، وفقًا لموقع "webmd".

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