بالصور| إطلالة جديدة لجيهان خليل في أسوان

نشرت الفنانة الشابة، جيهان خليل، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام"، صورًا جديدة لها خلال مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة. وظهرت "خليل" بفستان أسود طويل من الشيفون، مكشوف عند منطقة الصدر، ومنفوش قليلًا، كما جاء مُطعم ببعض الورود البارزة باللون الذهبي، كما اعتمدت على شعر أسود منسدل، مع مكياج سموكي بالألوان الترابية. ​

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