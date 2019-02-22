"امضغ اللبان".. 6 نصائح عليك معرفتها قبل القيادة في سفر طويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يفضل كثير من الأشخاص القيادة أثناء رحلات السفر ذات المسافات الطويلة، إذ يجد البعض متعة في الطريق نفسه حتى يصل إلى المكان المقصود، وتعتبر القيادة لعدة ساعات متواصلة أمر يتطلب جهد كبير.

لذا فإن التحضير والتخطيط لرحلة مثل هذه أمر ضروري ومهم للغاية، ولتبقى يقظًا ومليئًا بالطاقة خلال رحلتك. هذه النصائح الخاصة بالقيادة لمسافات طويلة ستساعدك في الطريق، وفق ما نشره موقع "TheRoadScholarz"، كالآتي:

1- احصل على قسط كافٍ من النوم

فكر في الإرهاق قبل أن تبدأ رحلتك وليس بعد ذلك. احصل على سبع ساعات من النوم على الأقل لليلتين متتاليتين قبل الرحلة لتأمين مخزون جسمك من الطاقة.

يقول الدكتور مايكل بروس والمعروف أيضاً باسم "طبيب النوم" حاول أيضاً أن تتجنب قيادة السيارة بين الساعة 1 والساعة 3 ظهراً حيث تكون درجة حرارة الجسم منخفضة ويشعر الناس بالنعاس بشكل طبيعي".

2- لا تنسى أن تمد جسمك بالطاقة الكافية

يجب أن تزود نفسك بالوقود كما تزود سيارتك بالوقود. سيتيح لك التزود بالأطعمة الصحية المتنوعة التي تحوي على عدد من الفيتامينات أن تحصل على وجبات خفيفة أصغر خلال القيادة لمسافات طويلة، بينما تتخطى مواقف الوجبات السريعة. تقول خبيرة السفر جريتشن برونر من موقع TheRoadScholarz "أنا أفضل الجزر واللوز لأبقى يقظة".

3- حافظ على رطوبة جسمك

حافظ على ذخيرتك من المياه مخزنة بشكل جيد للحصول على أقصى قدر من الطاقة. تقول برونر التي سافرت إلى 19 ولاية مع عائلتها في عربة سكن متنقلة خلال ثلاثة أشهر "الجانب السلبي المحتمل لهذا هو أنك بالطبع ستحتاج إلى المزيد من محطات الحمام".

4- ضع خطة لأماكن التوقف

بحسب اقتراح الخبراء، إن أحد أهم نصائح رحلات الطريق الطويلة هي أن تنزل من سيارتك وأن تقوم بتمارين التمدد لساقيك كل ساعتين أو نحو ذلك.

5- امضغ اللبان

هذه العملية المتكررة تزيد من الدورة الدموية ومن التيقظ. يقول بروس، وهو زميل في أكاديمية طب النوم ومؤلف كتاب ليلة سعيدة: برنامج الأربع أسابيع من طبيب النوم لنوم أفضل وصحة أفضل "لا تحتاج إلى النوع الذي يحوي على السكر لتحصل على الأثر المرغوب".

6- استخدم معطرات جيدة

خلال القيادة لمسافات طويلة، يوصي بروس أيضاً بالاحتفاظ بمصدر لرائحة النعناع في مكان قريب، عندما تشعر أنك بحاجة إلى دفع، قم بتنشق القليل. ويضيف: "إنه شعور رائع وطبيعي وقد أثبت أنه يقلل من التعب ويزيد من التيقظ".