نشرت الراقصة دينا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة خلال حضورها العرض الخاص لدار أزياء "جوتشي" العالمية، ضمن فعاليات أسبوع الموضة المقام في مدينة "ميلان" الإيطالية. وظهرت دينا بفستان أسود طويل مكشوف الصدر أبرز مفاتنها، مع قطعة إضافية من الفرو" بنفس اللون، وتسريحة شعر هادئة، ومكياج بسيط. وتفاعل العديد من متابعيها، فأشاد البعض بإطلالتها واختيارها للزي، فس حين نقضها البعض الأخر، فعلق أحد المتابعون مستنكرًا "ايه المنظر ده!". ​

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة جريئة لدينا في أسبوع الموضة بميلان.. ومتابعوها: ايه المنظر ده" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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