5 قطع لا تستغني عنها النجمات عند السفر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 فبراير 2019 07:33 مساءً - أصبحت أزياء السفر أو الإطلالات المناسبة للمطارات تمثل جزء هام من أناقة أي امرأة. السبب في ذلك هن نجمات والمشاهير اللاتي يعتمدن إطلالات تجمع بين الأناقة والراحة اللازمة لسفرة طويلة.

السفر من بلد إلى أخر يتطلب استعداد، خاصة مع تقلبات الطقس، مع الحفاظ على الأناقة اللازمة، لاسيما وأن المطارات أصبحت أماكن مجهزة للتسوق والاستمتاع بساعات الأنتظار.

تميل أزياء المطار إلى الملابس الأساسية المصقولة لتمنحكِ الأناقة دون مبالغة، وفي هذا الشأن نستعرض 5 قطع لا تستغنى عنهم النجمات عند السفر:



1-"الليجن"

ليس سرا أن "الليجن" يعد من القطع التي يمكنك اختيارها عندما يتعلق الأمر بالسفر بفضل خامته الناعمة والمريحة، كما أنه غير مزود بسحاب أو أزرار، من ثم يسهل ارتداؤه والحركة معه، تميل نجمات الموضة إلى تنسيقه مع قطعة أكثر أناقة مثل السترات أو الكنزات الفضفاضة.



2- السكارف

وشاح كبير الحجم (سكارف) لا بد منه لتعدد استعمالاتها خلال السفر. إنه ليس قطعة أنيقة فحسب، ولكن إذا اخترت سكارف بحجم كبير يمكن استخدامه كغطاء يوفر لك التدفئة،لمحاربة درجات الحرارة داخل الطائرة.



3- معطف من الصوف المصقول

من أهم القطع التي تعتمد عليها النجمات في أزياء المطار هو معطف من الصوف المترف، ليحقق الأناقة و الدفء، ويفضل اختيار تصميم فضفاض يسمح بالحركة.



4- الأمتعة الأنيقة

لن تتحقق الإطلالة الأنيقة خلال السفر إلا بحمل حقائب أنيقة بألوان زاهية أو رسوم مميزة، تحول هذا الأمر إلى جزء من أناقتكِ الشخصية، مثل الحذاء وحقيبة اليد تماماً.



5- الحذاء الرياضي

لا غنى خلال رحلة السفر، سواء كانت قصيرة أو طويلة، عن زوج من الأحذية الرياضية الأنيقة، حتى خلال الصيف، لأن انتعال حذاء مفتوح مع الجلوس لساعات قد يشعركِ بالألم عند الحركة بسبب تورم القدمين.

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