أجدد عطور الربيع... هذه الأجمل بينها

Maison Margiela Under The Lemon Trees Eau De Toilette

إذا كان للتفاؤل رائحة، فإنها ستكون متمثلة بعطرMaison Margiela Under The Lemon Trees Eau De Toilette، فهو مستوحى من أشجار الحمضيات في باليرومو في بإيطاليا، مما سينقلك الى مكان سعيد: أشعة الشمس، الاسترخاء، بداية جديدة... يرتكز هذا العطر على خشب الأرز والهيل والمسك الأبيض، وهو ذو جوهر ترابي يوازن بين حلاوته الفاكهية.



Moschino Toy 2 Eau de Parfum

يمثل هذا العطر مزيجاً رائعاً بين نغمات الماغنوليا والفاوانيا والياسمين، وهذا ما يجعله عطراً زهرياً بامتياز، إلا أن قاعدته خشبية تدمج بين خشب الصندل والمسك والخشب الأصفر. سيضفي عليك هذا العطر غموضاً ساحراً يسرق الألباب.



Miu Miu Twist Eau de Parfum

أول ما سيلفت نظرك في عطر Miu Miu Twist Eau de Parfum هو زجاجته الزهرية الجميلة، وعندما ستشتمين رائحته ستنجذبين إليه فوراً، فهو مزيج زهري مؤلف من البرغموت وفول التونكا والكهرمان الوردي، وهي نغمات رائعة ستمنحك النشاط والانتعاش خلال الربيع، وستضفي عليك لمسة أنيقة جداً.



Jimmy Choo Floral Eau de Toilette

إذا كنت تتمتعين بالدقة، فهذا العطر من Jimmy Choo خيارك المثالي، حيث يجمع بين نغمات البرغموت والماغنوليا والنكتارين وزهرة المشمش، مما يشكل رائحة حلوة تتحدث عن أناقتك وشخصيتك القوية التي تميل الى الدقة في كل شيء تقوم به.



Roos & Roos A Capella Eau de Parfum

إن هذا العطر من بنات أفكار الأختين ألكساندرا وشانتال روس، وهو عطر زهري أخضر ملائم جداً لأجواء الربيع المزهرة. يعتمد عطر Roos & Roos A Capella Eau de Parfum في تركيبته على أوراق اللبلاب وبراعم الورود والأخشاب البيضاء. إنه عطر فرنسي رائع، لا تترددي في اعتماده هذا الربيع.

