احصلي على مكياج ناعم من وحي بيرين سات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 فبراير 2019 07:33 مساءً - استطاعت النجمة التركية الشابة بيرين سات Beren Saat أن تلفت أنظار المشاهدين ليس فقط بفضل أدائها اللافت إنما أيضاً لما تتميز به من جمال هادئ وجذاب. فهي صاحبة ملامح ناعمة، تجيد إبرازها من خلال مكياج طبيعي وبسيط.



تتمتع بيرين سات ببشرة نقيّة وناعمة، لذا فإن كريم الأساس الذي يناسبها هو الذي يأتي بتركيبة البودرة المضيئة، فهي ليس بحاجة إلى فاونديشين بتركيبة سميكة.

اخترنا لك Nars Powder Foundation الذي يمنح البشرة لونهاً متجانساً وطبيعياً.





ولكي تظهر جمال عينيها العسليتين، تعمد بيرين إلى استخدام قلم كحل أسود ترسمه بخط ناعم، وتستخدم ماسكرا باللون الأسود أيضاً لتمنح رموشها مظهراً جذاباً. وهي تكتفي بهذين المستحضرين لتجعل عينيها تبدوان أكثر جمالاً.

اخترنا لكِ قلم كحل من Max Factor وماسكرا Maybelline New York Volum' Express The Hyper Curl.



أما لون البلاش فتختاره بيرين بدرجة تليق بملامح وجهها بالكامل خاصة مع لون عينيها. لذا فهي تتجه إلى اختيار اللون الزهري أو الخوخي الذي يليق بها كثيراً.

اخترنا لكِ Mac Blush باللون الزهري الدافئ والذي سيزيد من إشراقة مكياجكِ.





ولأن بيرين سات تحرص على الحفاظ على براءة ملامحها، فهي تبتعد عن اختيار أحمر الشفاه بألوان قويّة وصارخة، وتكتفي بدرجات البيج والزهري الناعمة إنما بتركيبة الغلوس اللماعة لتزيد من جاذبية ملامحها.

اخترنا لكِ أحمر شفاه Nude Clinique Lip باللون النيود الناعم والذي يليق بمكياجكِ مهما كان نوعه.

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