حبة البركة لبشرة مثالية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 فبراير 2019 07:33 مساءً - فوائد كثيرة استطاعت أن تسجّلها حبة البركة على صحة الإنسان بشكل عام، واليوم أظهرت العديد من التجارب قدرتها الفعّالة في تغذية البشرة ودعم مرونتها، وذلك بفضل احتوائها على الأحماض الدهنية غير المشبعة والأحماض الأمينية والتي لها مفعول قوي في إزالة الفطريات وتجاعيد البشرة، إذ تعمل على تجديد خلايا الجلد وتوحيد لونه وإزالة البقع وعلامات التقدّم في السن.

إليكِ بعض الوصفات الطبيعية التي شكّلت حبة البركة مكوناً أساسياً فيها، والتي ستساعدك في الحصول على بشرة صحيّة ومشرقة.



1- حبة البركة والعسل للتخلص من حب الشباب

ضعي ملعقة من العسل الطبيعي في وعاء نظيف وأضيفي إليه القليل من زيت حبة البركة وامزجي المقادير جيداً. ضعي بواسطة أطراف أصابعكِ بعض المزيج على مكان الحبوب واتركيه لمدة ساعة قبل أن تغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.



2- حبة البركة مع زيت السمسم لتقشير البشرة

امزجي مقادير متساوية من زيت السمسم وزيت حبة البركة في وعاء نظيف، وامسحي وجهكِ بالكامل بالخليط واتركيه طيلة الليل، وفي الصباح، اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر. هذه الوصفة ستساعدكِ في التخلّص من الحبوب والبقع السوداء والحصول على بشرة نقيّة.



3- حبة البركة مع الأفوكادو لتفتيح البشرة

ضعي القليل من زيت حبة البركة في وعاء نظيف وأضيفي إليه ملعقة من العسل الطبيعي ونصف حبة أفوكادو مطحونة. اخلطي المزيج جيداً حتى تحصلي على معجون لزج. ضعي المعجون على وجهكِ كقناع لمدة عشر دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر لتحصلي على بشرة مشرقة.



4- حبة البركة والبيض لإزالة التجاعيد

امزجي مقدار فنجان قهوة من زيت حبة البركة مع بياض بيضة واحدة وضعي المزيج على وجهكِ لمدة عشرين دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر. هذه الوصفة ستساعدكِ في التخلط من التجاعيد الصغيرة وتعزّز مرونة بشرتكِ.

5- حبة البركة وزيت الزيتون لتشقّقات البشرة

من المعروف عن زيت الزيتون دوره في ترطيب البشرة. امزجي القليل من هذا الزيت مع القليل من زيت اللوز وزيت حبة البركة وضعي المزيج على بشرتكِ لمدة عشرين دقيقة قبل أن تغسلي وجهكِ بالماء الفاتر وصابون الغار. هذه الوصفة ستمنحكِ بشرة ناعمة وخالية من التشقّقات.