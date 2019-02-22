محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
لا شيء يقف أمام رغبة الفتيات في أن يظهرن جميلات، لذا لا يمانع بعضهن في الوقوف أمام المرآه لساعات طويلة لوضع الـEyeliner بإتقان، للحصول على نتيجة مذهلة، غير عائبين بالوقت.
غير أنّ هناك أدوات بسيطة متوفرة في المنزل للحصول على إطلالة مُلفتة في وقت قياسي لا يتعدى الثوان، وذلك عن طريق تحديد شكل العينين باستخدام قلم الـ"أيلاينر" الأسود، وفقًا لموقع "Releved".
يستعرض لكم "الخليج 365" خلال الفيديو المرفق بالموضوع أبرز تلك الحيل التي شملت استخدام ملعقة الطعام الصغيرة، أو عن طريق اللاصقة الطبية، ويمكنك أيضًا استخدام "بنسة" الشعر والخيوط والكروت الكرتونية.
كانت هذه تفاصيل خبر منها ملعقة الطعام.. حيل بسيطة لرسم الـ"أيلاينر" في ثوانٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.