منها ملعقة الطعام.. حيل بسيطة لرسم الـ"أيلاينر" في ثوانٍ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

لا شيء يقف أمام رغبة الفتيات في أن يظهرن جميلات، لذا لا يمانع بعضهن في الوقوف أمام المرآه لساعات طويلة لوضع الـEyeliner بإتقان، للحصول على نتيجة مذهلة، غير عائبين بالوقت.

غير أنّ هناك أدوات بسيطة متوفرة في المنزل للحصول على إطلالة مُلفتة في وقت قياسي لا يتعدى الثوان، وذلك عن طريق تحديد شكل العينين باستخدام قلم الـ"أيلاينر" الأسود، وفقًا لموقع "Releved".

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يستعرض لكم "الخليج 365" خلال الفيديو المرفق بالموضوع أبرز تلك الحيل التي شملت استخدام ملعقة الطعام الصغيرة، أو عن طريق اللاصقة الطبية، ويمكنك أيضًا استخدام "بنسة" الشعر والخيوط والكروت الكرتونية.