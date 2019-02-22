ميجان تستقبل هدايا بنصف مليون دولار بمناسبة قرب استقبال مولودها

تستعد دوقة ساسيكس، ميجان ماركل، لاستقبال مولودها الأول من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، كما تلقت مجموعة من الهدايا القيمة خلال زيارتها لمدينة نيويورك، التي قٌدرت تكاليفها بنحو نصف مليون دولار.

وذكرت مجلة "هاربرز بازار"، أن الممثلة الأمريكية السابقة وصلت إلى مدينة نيويورك لحضور حفل خاص سيقام لمولودها المنتظر، وهذه أول مرة تعود فيها للولايات المتحدة منذ زواجها من الأمير هاري، في حفل امتلأ بالمشاهير في قلعة وندسور في مايو الماضي.

وخلال زيارتها، تلقت دوقة ساسيكس من أصدقائها قائمة من الهدايا الفخمة، في حين كانت تكاليف الزيارة تقدر بقيمة 430 ألف دولار وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أضافت الصحيفة، أن سيارة فان شوهدت وهي محملة بمجموعة من هدايا ماركل خارج فندق إيست سايد، قبل وقت قصير من توجه دوقة ساسيكس إلى المطار للعودة إلى لندن.

يذكر أن ماركل وصلت إلى نيويورك يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تكون ضيفة الشرف في الحفل الذي سيقام في الفندق الذي تنزل فيه.

​