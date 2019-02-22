بالفيديو| لقطات نادرة لرقص فيفي عبده في فيلم إيراني

نشرت الإعلامية الكويتية، ليلى أحمد، مقطع فيديو نادر، على صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يوثق لحظات من رقص فيفي عبده خلال مشاركتها في فيلم إيراني.

وزعمت "ليلى" أن الراقصة في الفيديو هي فيفي عبده، وقالت إنه كان في سبعينيات القرن الماضي، وأرفقت الفيديو بتعليق، "فيفي عبده في فيلم إيراني في السبعينات وگوگوش مطربة البوب الإيرانية قاعدة تبتسم وتدخن".

وظهر في الفيديو الذي حمل مشهدا من الفيلم، الممثل الإيراني الشهير، بهروز وثوقي، الذي كان متزوجا من الممثلة كوكوش.

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، أعلنت مؤخرا عودتها للرقص الشرقي على المسارح، مؤكدة أن الرقص ليس عريا بل فنا راقيا يجب احترامه، وأن تكن المصريات هن الرائدات فيه وليس الأجانب.

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