فيديو لاعتداء رجل على سيدة في الطريق يثير غضب رواد الـ"سوشيال ميديا"

كشف مقطع فيديو جرى تداوله في المنصات الاجتماعية، تورط رجل يستقل سيارة بإيرلندا، في حادث اعتداء غير مألوف على امرأة تقود دراجتها في مسار قريب.

وأخرج الرجل المتهور رأسه من نافذة السيارة ثم قام بدفع المرأة التي كانت تسير بجانب الطريق في منطقة ريفية في إيرلندا، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وصرخت المرأة في وجه الرجل، ووجهت له الشتائم، قبل أن تسقط بين الأشجار القريبة من الطريقة، وهي في حالة من الصراخ والغضب من جراء الاعتداء غير المتوقع.

ولم ترد تفاصيل كثيرة بشأن حادثة الاعتداء، كما لم يصدر بيان لتوضيح الأذى الذي تعرضت له راكبة الدراجة، وفق ما نقل موقع "سايكلينغ ويلكي".

وبحسب المصدر، فإن حادثة الاعتداء ليست الأولى من نوعها، إذ جرى تسجيل حوادث مماثلة في وقت سابق ضد سائقي دراجات على الطريق.

وظهر جزء صغير من وجه السائق المعتدي، وأعرب معلقون عن أملهم في أن يقود الفيديو إلى القبض على المعتدي الذين وصفوه بـ"النذل".

وقال مستخدمون آخرون، إن ما حدث في الفيديو لا يمكن أن يعتبر مزاحا لأنه عرض حياة إنسانة للخطر بصورة متهورة، كما أن السائق لم يتوقف حتى يعرف ما إذا كان فعله قد أدى إلى فاجعة.

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