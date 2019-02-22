9 أسباب للنوم المتقطع لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر

تعانى الكثير من الأمهات من عدم انتظام نوم أطفالهم، خاصة حديثي الولادة مما يعني تأثر الطفل صحياً فضلا عن مشاكل في النمو.

إليك الأسباب المتعلقة بالنوم المتقطع عند الأطفال:

قال الدكتور يوسف سعد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن أسباب النوم المتقطع عند الرضع تتمثل في:

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