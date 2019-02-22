راتب وسمير الاسكندرانى وطارق علام فى احتفالية تكريم ابطال الدفعة 54 حربية





كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 12:56 مساءً - فى أمسية وطنية من صالون المحور الثقافى والتى والتى اقيمت تحت عنوان ” اليوبيل الذهبى الدفعة 54 حربية ” ، وبدعوة كريمة من الدكتور حسن راتب والذى ادار صالون المحور الثقافى ، وبحضور نخبة من ابطال الدفعة 54 ومنهم لواء أركان حرب / صالح الحسيني واللواء ماجد أحمد على ،وقام د. حسن راتب بتكريم قادة الدفعة فى الاحتفال باليوبيل الذهبى ومرور 50 سنة على ظهورها وما قدمته من انجازات تاريخية ستبقى عالقة فى الذاكرة المصرية

كما قام اللواء أركان حرب / صالح الحسيني وقادة الدفعة ٥٤ بتكريم حسن راتب لدوره الوطني ويهدونه درع وميدالية خاصة بالدفعة ٥٤



كما شارك بالحضور نخبة من العلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام وكبار الكتاب والصحفيين وعدد من رؤساء التحرير والاعلامى طارق علام والفنان سمير الاسكندراني وقام بغناء باقة من اجمل أغانيه والأغاني الوطنية وتذاع قريباً عبر شاشة قناة المحور .

واستهل د. حسن راتب كلمته ، بأن الدفعة 54 حربية قدمت ملحمة وطنية وبطولات سيذكرها التاريخ ، وبها 25 شهيد و23 جريح ، وهى من زمن ساقه القدر لمصر حتى يظهر معدن الانسان المصرى الاصيل ، والوطنية تجرى فى دمائه

واضاف راتب ان الدفعة 54 حربية لها سمات لم تتكرر من قبلها ولا من بعدها ،وشاركت فى العديد من الاحداث التاريخية لإعادة صياغة الحركة الحياتية فى مصر ، وان حرب الاستنزاف لم تأخذ حقها من جانب الاعلام لسرد البطولات التى قدمها الابطال وايضاً حرب النصر والتحرير 1973

واوضح راتب اننا نلقى الضوء على تلك النماذج الرائعة وابطال من ارض مصر الطيبة وهذا واجب على الاعلام ان يكون شاهد عيان ومرأة لهؤلاء الابطال وعلى رأسهم رموز تلك الامة ورؤساء مصر فى تاريخها الحديث

وفى الختام أكد راتب على ما قدمته جامعة سيناء من مدرسة فكرية وشاركت فى دعم اهالينا من البدو ثقافياً وعلمياً وهذا واجب على كل مصرى وهو يحقق تكافل وسلام اجتماعى

وعلى جانب اخر تقدم اللواء أركان حرب / صالح الحسيني بالشكر والتقدير لدكتور حسن راتب على تكريمه لابطال الدفعة 54 بمناسيبة اليوبيل الذهبى وتخصيص تلك الامسية الوطنية والاحتفالية لتكريم هؤلاء الابطال بصالون المحور الثقافى ومشيداً بقناة المحور ودورها فى التنوير والوجدان

واضاف اننا نقوم بدعوة دكتور حسن راتب للمشاركة فى الاحتفال السنوى للتخرج والذى نقيمه فى السادس من فبراير فى كل عام ، وان اللدفعة ال 54 استثنائية قامت عقب نكسة 67 والجميع ترك كلياتهم المدنية للالتحاق بالجيش وكانوا مدركين حجم التضحيات ، وهذا الدفعة رفضت الهزيمة وقطعت العهد على تحرير الارض

تذاع الاحتفالية قريباً عبر شاشة قناة الاسرة العربية ” المحور ”

