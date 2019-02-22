بتكنولوجيا هانيويل العاصمة الإدارية آمنة من اللصوص والزحام : مدينة ذكية باإمتياز

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 12:56 مساءً - هانيويل تتولى مهام وضع بنية تحتية عالمية المستوى للسلامة العامة والأمن في العاصمة الإدارية المصرية الجديدة

·حلول البرمجيات والأجهزة القائمة على تكنولوجيا إنترنت الأشياء ستوفر قدرات المراقبة على مستوى المدينة إلى جانب قدرات التحكم والقيادة المتقدمة

·سيتم استخدام تحليلات الفيديو لمراقبة الحشود وحالات الازدحام المروري والكشف عن حوادث السرقة وإطلاق أنظمة الإنذار الآلية في حالات الطوارئ

أعلنت شركة هانيويل العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: HON)، عن إبرام اتفاقية مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، وذلك لإنشاء بنية تحتية فائقة التطور للسلامة العامة والأمن في مشروع العاصمة الإدارية المصرية الجديدة.

وتعتبر العاصمة الجديدة واحدةً من أكبر مشاريع المدن الذكية في العالم، ويجري العمل فيه حالياً على عمليات البناء والتشييد المقسّمة على ثلاث مراحل في موقعها الذي يبعد 45 كيلومتراً عن القاهرة، وذلك بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 700 كيلومتر مربع.

وستقوم هانيويل بنشر أنظمة الأمن والمراقبة في جميع أنحاء المدينة كجزء من المرحلة الأولى من أعمال تطوير المدينة بالتعاون مع شركة “إم تي آي”، وذلك من أجل دمج أنظمة الأمن حول العاصمة في نقطة تحكم واحدة تعرف باسم مركز القيادة والتحكم المتكامل (ICCC).

وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة المصرية القاهرة من قبلاللواء محمد عبد اللطيف مدير عامشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) ، وخالد هاشم رئيس هانيويل في مصر وليبيا، وبحضور هشام شندينائب مدير قسم نظم المعلومات، وتوماس غولدبيرغرئيس البعثةالقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية.

وبهذه المناسبة، قال خالد هاشم، رئيس شركة هانيويل في مصر وليبيا: “تحتل هانيويل مكانةً رائدةً في صدارة الشركات العاملة في مجال البنى التحتية الخاصة بالمدن الذكية، حيث أنها تدفع عجلة تطور وتقدم القطاع بواسطة تقنياتها المتصلة المبتكرة التي تعزز مستويات السلامة والأمن وكفاءة الطاقة في المناطق الحضرية حول العالم”.

وأضاف: “نؤمن بأن المدينة الذكية هي مدينة آمنة، ونفخر بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية و“إم تي آي“في هذا المشروع الحيوي والهام للبنية التحتية، والذي من شأنه أن يمهد الطريق للوصول إلى دولة مصرية أكثر ذكاءً وأمناً وازدهاراً في نهاية المطاف”.

وبدوره، قالاللواءأحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) “تقود شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مشروع التطوير الأكثر طموحاً في مصر حتى الآن، وتلتزم الشركة بالاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا المتطورة لتقديم مدينة ذكية قائمة على مبادئ السلامة والأمن والإنتاجية والاستدامة”.

وأضاف: “ستقوم العاصمة الإدارية الجديدة بإعادة تعريف مفهوم المعيشة الذكية وتمكين الوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتنوع بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية التي حددتها رؤية مصر 2030. وتُعتبر هذه الاتفاقية الهامة مع ’هانيويل‘ و’إم تي آي‘ بمثابة خطوة إضافية أخرى نحو تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس”.

وسيقوم مركز القيادة والتحكم المتكامل بدمج حلول البرمجيات والأجهزة القائمة على تكنولوجيا إنترنت الأشياء ضمن منصة واحدة مشتركة، وذلك للحصول على رؤية شاملة للمدينة، حيث ستوفر خدمات السلامة العامة الموحدة، وقدرات تنسيق وحدات الاستجابة الأمنية، وإرسال فرق شرطة المدينة والفرق الطبية.

وعلاوةً على ذلك، سيقوم مركز التحكم بتوصيل بث الفيديو المباشر من أكثر من 6 آلاف كاميرا مراقبة قائمة على بروتوكول الإنترنت عبر شبكة لاسلكية قابلة للتطوير ومواكبة أحدث التقنيات، وإجراء تحليلات فيديو متطورة لرصد الحشود وحالات الاختناق المروري والكشف عن حوادث السرقة ومراقبة الأشخاص أو العناصر المشبوهة وإطلاق أنظمة الإنذار الآلية في حالات الطوارئ.

ويعزز هذه الاتفاقية التزام هانيويل بتطوير المدن الذكية في مصر، إلى جانب تمكين نقل المهارات الفعالة والمعارف بما ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030. وتعمل حلول الأجهزة والبرمجيات المتنوعة التي تقدمها الشركة على تعزيز مستويات السلامة والأمن وكفاءة الطاقة في المدن والمباني وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال الاستفادة من تحليلات البيانات والتقنيات السحابية.

وتعمل هانيويل انطلاقاً من مقرها المحلي في القاهرة مع عدد من أهم الجهات الحكومية والخاصة في مجال المدن الذكية وأتمتة المباني والنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والدفاع والطيران وتطوير البنية التحتية واللوجستيات والأمن وأمن الحرائق. ويعود حضور الشركة في مصر إلى أكثر من 5 عقود، وهي ملتزمة بتوفير أفضل المواهب والتقنيات لدعم تنمية أهم القطاعات المصرية.

شرح الصورة رقم 1:خالد هاشم رئيس هانيويل في مصر وليبيا يظهر مع اللواء محمد عبد اللطيف مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، خلال حفل توقيع الاتفاقية في القاهرة يوم الخميس 21 فبراير 2019.

شرح الصورة رقم 2: صورة جماعية خلال حفل توقيع الاتفاقية تجمع ممثلي شركة هانيويل وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) و “إم تي آي”وكبار الشخصيات.