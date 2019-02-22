متى تستدعي إصابات اليد زيارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أشارت الجمعية الألمانية لجراحة اليد إلى أن المرء يتعرض كثيراً لإصابات في اليدين عند العمل بالسكين في المطبخ أو في الأعمال الروتينية في المنزل، ما قد ينتج عنه جروح بسيطة أو نزيف.

وأوضحت الجمعية الألمانية أنه في حالة الجروح البسيطة فعلى هواة الأعمال اليدوية تنظيف الجرح تحت الماء الجاري وتعقيمه، وإذا استمر الجرح في النزيف، يُفضل رفع اليد المصابة عالياً، وفق ما نشره موقع "ae24".

وأضافت الجمعية الألمانية أن هناك بعض الإصابات في اليد، تستلزم زيارة الطبيب على الفور، مثلاً إذا كانت الجروح عميقة جداً، أو عند تعذر إيقاف النزيف، أو إذا كانت الآلام شديدةً ولا يمكن التخفيف من حدتها أو عند تفاقمها.

وينطبق الأمر نفسه على فقدان المصاب الشعور بيده أو إصبعه، أو عندما تكون الإصابات قريبة من المفاصل، وإذا تعرض المرء لبتر إصبع، يجب الاتصال بطبيب الطوارئ على الفور.