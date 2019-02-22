برشلونة يدرس ضم صفقة من أتليتكو مدريد

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 11:31 صباحاً - يدرس نادي برشلونة الإسباني، ضم أحد نجوم فريق أتليتكو مدريد، خلال موسم الانتقالات الصيفي القادم.

النادي الكتالوني يريد تعزيز مركز الظهير الأيسر، لمساندة جوردي ألبا.

وتفيد صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية، أن فيليبي لويس، ظهير الروخي بلانكوس، من بين الأسماء المتداولة داخل أروقة البلوجرانا.

البرازيلي البالغ من العمر 33 عامًا، ينتهي عقده مع أتليتكو مدريد بنهاية الموسم الجاري، وهو حر في التفاوض مع أي نادِ منذ يناير الماضي.

من ناحية أخرى، يعرف البارسا وضعه تمامًا، وهو لاعب يناسب الفريق، على الرغم من كبر سنه، إلا أن عامل الخبرة يرجح كفته، وظهر مستواه في مباراة الأتليتي أمام يوفنتوس، والتي فاز فيها الروخي بلانكوس بثنائية نظيفة، بمنافسات دوري أبطال أوروبا.