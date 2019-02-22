جماهير برشلونة تختار خليفة سواريز

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 11:31 صباحاً - أجرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية استطلاعًا للرأي، بشأن المهاجم الأنسب للعب في المركز رقم “9”، في برشلونة لمساندة وخلافة الأوروجوياني لويس سواريز، المهاجم الحالي للبارسا.

وكشفت الصحيفة الكتالونية، صباح اليوم الجمعة، عن نتائج الاستطلاع، والذي أسفر عن تصدر الفرنسي كيليان مبابي.

وأتى نجم باريس سان جيرمان في المركز الأول، وحاز بالفعل على حوالي 46 ألف صوت.

في المركز الثاني خلف مبابي، هو هاري كين، مهاجم توتنهام، وحصل على 14 ٪ من الأصوات، ثم الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت بنسبة 7% من الأصوات.

ضم الاستفتاء أسماء أخرى وهم، ماكسي جوميز، مهاجم سيلتا فيجو (4%)، وهي نفس نصبة التصويت لنيمار دا سيلفا من بي إس جي.

وحصل أندريه سيلفا، مهاجم إشبيلية على 2% فقط، من الأصوات، هناك أسماء أخرى ليست على جدول أعمال برشلونة، مثل ماورو إيكاردي (إنتر ميلان) أو فيرمينو (ليفربول)، لديها وحصلا على 3 ٪ من الاصوات.