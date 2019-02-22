مدرب شباب الإسماعيلى يقود تدريبات المستبعدين من معسكر الإسكندرية

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 11:31 صباحاً - يقود أحمد فكرى الصغير، مدرب فريق الإسماعيلى مواليد 97، لاعبى الإسماعيلى المستبعدين من معسكر الإسكندرية الذى يستمر لمدة أسبوع. ويخوض الإسماعيلى معسكرا مطولا بالمدينة الساحلية استعداداً لمباراتى شباب قسنطينة (السبت) فى دورى أبطال أفريقيا وطلائع الجيش (الثلاثاء) بالدورى المصرى، والمقرر إقامتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية. يذكر أن البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى اصطحب 22 لاعباً لمعسكر الإسكندرية.

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